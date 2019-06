Kaja Kallas Reformierakonna üldkogul: järgmiste valimisteni praegune koalitsioon kindlasti ei püsi

Muu hulgas tõi Kaja Kallas kõnes välja, et Reformierakond on alati olnud looja ja ehitaja, mitte lõhkuja. "Oleme ehitanud toimiva maksusüsteemi, ettevõtete tulumaksuvabastuse, vanemahüvitise süsteemi, e-residentsuse, kui mainida vaid mõnda. Hoidnud riigi rahakoti korras ja välispoliitika õigel kursil. Nagu kõik, kes midagi ehitavad, on ka meil juhtunud eksimusi, aga suures pildis on Reformierakond inimestele antud sõna pidanud. Me pole teinud Eestile olulistes küsimustes kompromisse ja ei tee seda ka edaspidi."