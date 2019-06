Reede õhtul nädal tagasi peeti Ugalas hooaja lõpupidu, millega ühtlasi öeldi head aega direktor Kristiina Alliksaarele ja loomingulisele juhile Ott Aardamile. Käemärkide tõlgendamine pole tänapäeval täppisteadus ja nii pole kindel ka see, kas pildil teeb tantsuhoos Kaja Kallas Kristiina Alliksaarele John Travolta kuulsat tvistiliigutust, näitab rahumärki või võidumärki või on see veel hoopis midagi neljandat. Sel pühapäeval on Kallas taas Ugalas, sedapuhku Reformierakonna üldkogul. Mis märgi ta seal maha jätab, pole praegu samuti selge.

FOTO: Marko Saarm