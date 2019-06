Iga meeskond seab kaasavõetud masina kohapeal kokku nii, et selles käivituks mitu ahelreaktsiooni. Esimesest masinast väljuv kuul paneb tööle järgmise ja see omakorda järgmise. Vilma hoovis on kokku 24 ahelreaktsioonimasinat. Masina mõõtmed on samad mis kosmosesatelliidil.

Kui Sakala kohale jõudis, ütles festivali korralda Peep Tobreluts, et korra lasti kuulike juuba mööda masinaid liikuma. "Kõik töötas koos tõrgetega," lausus ta naljatades. "Aga festivalil me ei tee sellest numbrit, siin võib seda juhtuda. Kui midagi läheb untsu, siis on lähedal üks meeskonnaliige, kes teab, kuidas temas masin töötab, ja aitab vea parandada, et kuul järgmisse masinasse jõuaks. Et lust ei läheks luhta."