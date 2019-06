Korraldaja Monika Pilli sõnutsi on kõik sujunud plaanipäraselt. "Oleme inimestele koos arvega saatnud kohanumbri. Seega nad juba teavad oma kohta ning leiavad selle kiirelt üles." Pill lisas, et esimesed kauplejad on kohal neljapäeva õhtust.