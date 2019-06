Neljapäev, 13. juuni

Sakala keskuses kell 19 Jazzlaulupidu. Jazzilaulupidu on laulupeo 150. juubelile ja Eest jazzi 101. sünnipäevale pühendatud kontserttuur. Jazzilaulupeole on kaasatud armastatud Eesti jazzmuusikud ning kontsertkavad, mis koosnevad laulupeo repertuaarist ning rahvamuusika suurkujude heliloomingust. Kontsert «Ajaväli» valmis Eesti 100. juubeliks ning kujutab Eesti kulgemist läbi saja aasta – ja tegelikult läbi ajaloo üldiselt - rõhutades, et paljude keerukate sündmuste taustal on eestlasi alati saatnud ka rõõmutunne.