Viljandi majandusameti juhataja Riho Tipp ütles, et see on kõige mõistlikum ja odavam lahendus. 6. juuni hommikul kurtis üks lugeja Sakalale, et töö käigus tekib meeletult tolmu. "Nädala keskel oli koosolek, millel lepiti kokku, et töövõtja tellib regulaarselt veeauto ja seal kastetakse pinnast," sõnas Tipp. Kuuldes, et töö käigus endiselt ikkagi väga palju tolmab, arvas ta, et nüüdse kiire kuivamise ajal peaks tõenäoliselt iga päev kastma.