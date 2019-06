Tasuta õppepäeval Nõrga talus õpetatakse püsilillepeenraid kujundama

Nõrga talu 1,5 hektaril suurune iluaed pakub võrratuid vaateid ning võlub hiiglasliku veesilmaga, sealt võib leida palju erinevaid püsililli, millest suur osa on just praegu õitsemas. Aias võib näha sadu erinevaid püsikuid, mis sobivad just taluaia stiili ja suure rehielamuga. Vanade põlispuude alla on rajatud kaks suurt istutusala, mis on kujundatud varjulembeste püsililledega, ülejäänud aias naudivad taimed päikest pea terve päeva. Kujunduses on rõhk just keskmise - ja kõrgemakasvulisetel liikidel ja sortidel.