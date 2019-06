Juhtkiri. Motokrossi ooperi viimane vaatus

Vana-Virite krossirajaga viie aasta jooksul toimunu on tundunud kohati absurdimaigulise tragikomöödiana, mille autorit on vähemalt osaliselt inspireerinud Franz Kafka looming. Nüüd tundub, et saaga näib viimaks jõudvat mõistliku lõpuni. Mäletatavasti ehitas Sudiste külas asuva talu omanik Aivar Moks oma maadele ringikujulise ja hüpetega tee, mida võis kõigi tunnuste järgi pidada krossirajaks. Muu hulgas näis seda tõestavat tõik, et kõnealusel teel sõitis sageli mootorrattaid, mille müra ümberkaudseid elanikke väga häiris. Moks ise väitis aga, et see on eratee, mis siis, et see on künklik ega vii kuhugi. Selle arvamusega oli nõus isegi toonane Karksi vald, kes ei näinud peaaegu mingeid võimalusi krossiraja naabrite muret lahendada. Jää hakkas liikuma alles mullu sügisel, kui kohus leidis, et krossirada ikka tõepoolest krossirada on, ning nagu tänasest Sakalast lugeda saab, on vald nüüd seal müra tekitamise ära keelanud ja ähvardab rikkumise korral 10 000-eurose trahviga.