Eneseleidmise võlu ja valu

Mäletan, kuidas põhikoolis soovis eesti keele õpetaja, et läheksin meedialaagrisse, kuid mina keeldusin sellest. Olgugi et olin kirjutanud agaralt kooli almanahhi ja mõne artikli ka koolilehte ning mu kirjandeid loeti alatasa klassi ees ette, ei soostunud ma ajakirjanduslaagris kaasa lööma. Tagantjärele mõeldes on selline tähelepanelikkus ja suunamine ühe õpetaja puhul täiesti asendamatud. Ent kui 14-aastane õpilane on kord juba keeldunud laagrisse minemast, siis ta sinna ka ei lähe.