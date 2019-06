Viljandis sündinud ja elanud Anne Lepp räägib, et Metskülas elas tema sõbranna, kelle kodu naabruses see vana mahajäetud Toosi talukoht asus. Maja oli kasvanud padrikusse ja tee pealt seda näha ei olnud. See oli aga alati tundunud põnevana, isegi veidi nõiduslikuna. Nii Anne kui Aivar Lepp olid mõelnud, et sellises kohas oleks tore elada. Ühel ilusal päeval teataski mees naisele, et ostis talle selle maja ära.