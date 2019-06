«Saame järjest enam klientidelt tagasisidet, et rattaid on rongis liiga palju ja need takistavad seal liikumist. Nii on meie poole pöördunud näiteks lapsevankritega emad, kel on keeruline endale rongis kohta leida, ratastooliga inimesed, samuti paljud teised sõitjad, kes rattarohkuse tõttu ei pääse näiteks WC-sse või on määrinud oma riided,» teatas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo esmaspäeval pressile.