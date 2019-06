Elroni kodulehel saab teada, millisele rongile ei tohi jalgratast suvisel ajal kaasa võtta. FOTO: Kuvatõmmis

Rongifirma Elron edastas pressiteate, et sõitjate arv on jõudsalt kasvanud, mitmel liinil on rongis raske istekohta leida ning seetõttu piiratakse suvel rongides jalgrataste transporti. Ühe jalgratta asemel mahub rongi mitu inimest.

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo ütles, et otsus võeti vastu tulenevalt sõitjate arvu kasvust, nende endi pöördumistest ning silmas pidades ka seda, et rongi mahuksid mugavamini need inimesed, kellel ilma oma sõiduvahendita pole võimalik reisida – näiteks ratastoolis ja lapsevankritega inimesed.

«Saame järjest enam klientidelt tagasisidet, et rattaid on rongis liiga palju ja need takistavad seal liikumist,» lausus ta. «Nii on meie poole pöördunud näiteks lapsevankritega emad, kel on keeruline endale rongis kohta leida, ratastooliga reisijad, samuti paljud teised sõitjad, kes rattarohkuse tõttu ei pääse näiteks WC-sse või on määrinud oma riided.»

Selleks, et tagada mugavamad sõiduvõimalused, on Elron otsustanud Tartu, Narva ja Viljandi liinil kõige suurema nõudlusega sõitudel reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti jalgrataste rongiga vedamise keelata.

Kongo märkis, et millistesse rongidesse võib ka suvel jalgratta kaasa võtta ja millistel mitte, seda saab teada Elroni veebilehel sõiduplaanide otsingust. Kui väljumise juures on punane hüüumärk, palub Elron seda kindlasti vajutada. Seal on välja toodud reisi puudutav info, sealhulgas näiteks rattaga reisimise piirangud.