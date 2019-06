Loodus lõi maikuus õitsele. Need võililled jäid pildile 18. mail.

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna asejuhataja Külli Loodla ütles, et Viljandi ilmajaam arvutas kuu keskmiseks õhutemperatuuriks 10,9 kraadi, mis on 0,4 pügala võrra vähem, kui on aastakümnete jooksul normiks saanud.