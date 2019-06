Surmani väsinud Tulevik paiskas tartlased ahastusse

Sander Posti sõnul teeb heameelt, et kolmandas järjestikuses raskes mängus suudeti lõpuks treeningutel harjutatu realiseerida. “Me ei ole halvasti mänginud, aga lõpuks ometi tuli ka soovitud tulemus,” kõneles Post. “Raske oli, aga võit tuli, see on ainus, mis täna õhtul loeb. Jõuan ikka ja jälle selleni, et tiheda mängugraafiku juures on ülioluline meeskonnasisene roteerimisvõimekus. Meil see võimekus sisuliselt puudub. Seda rõõmsam on meel täna meeste üle, näidati sisu. Nad on absoluutsed võitlejad!”