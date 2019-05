Vaba mõte. E-valimiste lõpp oleks e-riigi lõpp

Kui panna kõrvuti raha kasutamine, varaliste kohustuste võtmine ja valimistel hääle andmine, siis, vabandage mind, see hääl kaotab tähtsuselt esimesele kahele ikka väga tublisti. Minu järeldus on siin ainult üks. Kui ID-kaart ja kaks PIN-i on valimistel hääle andmiseks ebaturvaline lahendus, on see ebaturvaline ka kõikide teiste riiklike toimingute tegemiseks. Tõenäoliselt tähendaks see ühtlasi, et pangad peavad lõpetama kontodele ID-kaardiga juurdepääsu lubamise.