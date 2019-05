Loodus läbi fotosilma. Vaata lähikaadreid nõtkest metsisest!

Kui peamiselt musta sulestikuga metsisekukk kaalub 4–5 kilogrammi, siis ookrikirju metsisekana on märksa väiksem, kaaludes vaid 1,5–2 kilogrammi.

Vikipeedia andmetel on metsis levinud Euraasia metsavööndis ja mägimetsades Hispaaniast ja Prantsusmaast kuni Leena jõgikonnani Siberis. Leviku põhjapiir ulatub teisele poole polaarjoont ja lõunapiir Sloveenia ja Lõuna-Uuralini. Eestis on see lind levinud kogu mandriosas sobivates elupaikades.