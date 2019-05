Sellise mõtte avaldas vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni kuuluv Tambet Sova mais ilmunud Põhja-Sakala vallalehes Leole. Täpsemalt kõlas tema tsitaat: «Praeguseks on nii, et Suure-Jaanist mujale gümnaasiumisse minnes peavad paljud õpilased järeleaitamistunde võtma. Seda ei tohiks olla. Seda peangi (hariduse – toimetus) kvaliteedi all silmas.»