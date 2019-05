Kärstna külas hukkus teelt välja vastu puud sõitnud veokijuht

"Me ei saa kindlalt öelda, et võimaliku terviserikke põhjustas palav ilm, aga kõrgete temperatuuridega võib juhtuda liiklusõnnetusi, mille põhjuseks on katkine kliimaseade ning sellest tekkinud õhupuudus. Nõnda nagu ei tohi palavate ilmadega jätta autosse lapsi ega lemmikloomi, peaksid ka täiskasvanud kaaluma, kas mitu tundi kestev sõit umbses autos on ohutu," rääkis vanemkomissar Vaher.