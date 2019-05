Esmaspäev, 20. mai

Centrumi kinos 20. mail kell 12.20 «John Wick 3: Parabellum», kell 12.40 «Võlupeegel», kell 14.45 «Päike on ju samuti täht», kell 15.10 «Tasujad: Lõppmäng», kell 17 «Tasujad: Lõppmäng», kell 18.45 «John Wick 3: Parabellum», kell 19.30 «Pokémon: detektiiv Pikachu», kell 21.45 «Hotell Mumbai», kell 22 «Rocketman». Tallinna tänav 22, Viljandi.

Abja kultuurimajas 30. juunini MTÜ Igale Lapsele Pere ja Mari Kruusenvaldi heategevuslik fotonäitus «Mis on kodu, kus on kodu». Pärnu maantee 28.

Viljandi vana veetorn on külastamiseks avatud 1. maist kuni 31. augustini esmaspäevast pühapäevani kella 11–18. Kuni hooaja lõpuni on eksponeeritud püsinäitus «Vana Viljandi läbi lennukiakna. Veetorni lugu». Kuni 15. juunini on avatud näitus «Katsetused paberil», autorid Veera Lauk ja Meelik Mälksoo. Laidoneri plats 5c.