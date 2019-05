Mulgi rattamaratoni võitis Martin Laas

„Meil oli 574 finišijoone ületajat pikal distantsil, sellist arvu ei ole me ammu näinud,” nentis Kivistik. „Kohapeal registreerus ilmast hoolimata juurde lausa 50 inimest. See on väga hea näitaja, selliseid arve näeme tavaliselt ainult väga hea ja päikesepaistelise ilmaga. Kui sellise poolkehva kevadega tuli nii palju juurde, siis on see fantastiline.”