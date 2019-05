Võib-olla on lugeja märganud, et Sakalas ilmub rohkem veaparandusi kui vist üheski teises Eesti väljaandes. See ei tulene aga kaugeltki sellest, et meie ajakirjanikud teeksid rohkem vigu. Pigem olen veendunud vastupidises. Me võtame lihtsalt väga tõsiselt põhimõtet, et sõnavabaduse kaksikvend on sõnavastutus. Tõeline vabadus ei ole anarhia, vaid privileeg, mille iga grammi selle valdaja kaalub.