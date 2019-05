Vaevalt aga jõudsid tõe ja õiguse otsijail tagapalgetelt esimesed lamatisemärgid taanduda, kui kinorahvas lajatas järgmise proovikivi – superkangelaste saaga suure finaali «Tasujad. Lõppmäng» («Avengers: Endgame»). Alles see oli, kui Robert Downey juunior endale erkpunase kiiruisutaja kostüümi selga tõmbas ja sarkasmi pritsides maailma päästma asus. Kui nüüd päris täpne olla, juhtus see 11 aasta eest. Just siis tõid Marveli geeniused kinolinale ekstsentrilise Raudmehe. Edasine on juba ajalugu.