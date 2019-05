Üle Eesti kogub annetusi 260 tudengit umbes kella 8–20. Viljandisse tuleb koputajaid kümmekond. SOS Lasteküla kommunikatsioonispetsialist Annika Remmel rääkis, et eelmisel aastal koguti «Kevadkoputusega» raha sama programmi jaoks, kuid mitte konkreetse linna nimel. Ta nentis, et kaaluti eri piirkondi, kus programm tööle panna, ja leiti, et Viljandimaa sobib selleks kõige paremini.