GALERII. Holstre külas süttis laohoone

Päästeameti pressiesindaja sõnul põleb Viljandi vallas Holstre külas suurel alal lahtise leegiga laohoone. Pressiesindaja täpsustusel põleb seal eterniitkatusega laohoone, kus hoitakse briketti. Päästeamet on reageerinud suurte jõududega, teisisõnu on tegu kolmanda astme väljakutsega. Kohal on Abja, Mustla, Suure-Jaani ja Viljandi brigaadid ja Karksi-Nuia vabatahtlikud. Et lähedal on mets, toimub selle ümber luure, et tulekahju sinna ei ulatuks.