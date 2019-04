GALERII. Holstre külas põles laohoone

Päästeameti pressiesindaja sõnul põles Holstres eterniitkatusega laohoone, kus hoitakse briketti. Päästeamet reageeris suurte jõududega, teisisõnu oli tegu kolmanda astme väljakutsega. Kohal olid Abja, Mustla, Suure-Jaani ja Viljandi brigaadid ja Karksi-Nuia vabatahtlikud. Et lähedal on mets, toimus selle ümber luure, et tulekahju sinna ei ulatuks.