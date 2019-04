Politseinikud võtsid relvad enda kätte hoiule, sest õhkrelvade kasutamine on alaealistele seadusega keelatud. Viljandi patrullitalituse juhi Alar Sadama sõnul on olukord muret tekitav, sest politsei saab teateid, et alaealised kasutavad õhkrelvi, paar korda aastas. Tema sõnul oleks vanematel vaja lastele selgitada, et õhkrelv võib kaasa tuua ohtlikke olukordi ning see ei ole mänguasi.