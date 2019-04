Nädala eeskuju. Lunastatud patune

Kui aasta tagasi tunnistas toonane regionaalminister Jaak Aab üles, et jäi politseile jääknähtudega vahele, pidasid paljud seda sunnitud käiguks. Aab tabati sõitmas 23 kilomeetrit tunnis lubatust kiiremini ja tema veres mõõdeti alkoholi 0,14 milligrammi liitri kohta ehk vaid 0,06 milligrammi rohkem, kui oleks seaduse silmis lubatud. Paljude meelest polnudki see väike milligramm kuigi suur eksimus, küll aga tekitas kahtlusi, miks ta juhtunust peaminister Jüri Ratasele rohkem kui kuu aega ei rääkinud. Nagu ta ise selgitas, tahtis ta pingelisel riigieelarvestrateegia koostamise ajal täiel rinnal tööd teha. Konkurendid aga kahtlustasid, et ta ei olekski asjaga avalikkuse ette tulnud, kui Ratas seda siseminister Andres Anveltilt teada poleks saanud.