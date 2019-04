Palju hullem on, kui buss väljub peatusest varem, kui ette nähtud. Tuled õigel ajal, aga see on juba läinud ja järgmine saabub paremal juhul tunni või paari pärast. Niisiis pole põhjust imestada, et maanteeamet just selliste rikkumiste eest Atko Bussiliinidele trahvi on teinud, nagu Sakala teisipäeval kirjutas.