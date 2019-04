Liiklusvõrk on lahinguväli, kus iga võitleja on väljas iseenda ja oma kaasteeliste eest. Et tõrva- ja tolmuhõngulises teedelabürindis punktist a punkti b jõuda, peab sõdalasel olema mõistagi ka relv. Igaüks valib selle ise vastavalt oma kogemustele, vanusele ja rahakoti paksusele. Kõlab esimese hooga üsna julmalt, aga siin on üks konks: kui kõik mängivad reeglite järgi, siis kaotajaid ei ole.