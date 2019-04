Tuleohukaart püsib punane, päästjad lähevad lõkkekontrollile

Hommikul kell üheksa tehtud ilmavaatluste andmete põhjal oli Viljandi piirkonnas tuleohuindeks 5871. Riigi ilmateenistuse andmeil oli see näit suurem vaid Valgas: 6427. Äärmiselt suur tuleoht valitseb suuremas osas Eestis, vaid mõnel pool Lääne-Eesti saartel ja Kirde-Eestis on oht veidi väiksem.

Eesti tuleohuindeksi rekordi kohta ilmateenistus ametlikku arvestust ei pea. Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhataja Miina Krabbi on uurinud arhiiviandmetest järele, et 1991. aastast on tuleohu indeksi tipp olnud 20 581. See fikseeriti 2002. aasta septembris Valgas.