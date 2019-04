Juubelitantsupeo sõnum on hoida Eestimaad

Varsti ongi taas see aeg käes. Juba vähem kui kolme kuu pärast algab laulu- ja tantsupeonädal, mil me kõik eestlastena selgemalt kui ühelgi muul puhul adume, kes me sellised õigupoolest oleme. Seekordne tantsupidu on sügav ja tagasivaatav kummardus kogu Eestimaale.