Suhtlemisoskuse arendamine piltide abil pakub õpetajale rohkem võimalusi

Konverentsi korraldaja, Jaagu lasteaia-põhikooli direktor Signe Vaabel rõhutas avasõnavõtus, et visuaalsed vahendid saavad olla abiks lapse kõne arengu toetajana, kõne asendajana arenguprobleemide või teisest keelekeskkonnast pärit laste puhul, samuti aitavad need ennetada ja lahendada käitumisprobleeme. Igapäevaste tegevuste visualiseerimist vajavad aeg-ajalt kõik lapsed.

"Suhtlemis- ja sotsiaalsete oskuste kujundamist tuleb teadlikult alustada juba beebieast," lausus Signe Vaabel. Ootamine ja teadaolevate tulemuslike metoodikate kasutamata jätmine on lubamatu, sest kõik meie lapsed on väga väärtuslikud ja igaühel on õigus saada abi ja juhendamist juba täna."