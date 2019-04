Lõkkepatrull leidis järelevalveta ja ohtlikult suuri lõkkeid

Lisaks ohtlikele lõketele oli nädalavahetusel 107 metsa- ja maastikutulekahju ehk iga viies asetleidnud metsa- ja maastikutulekahju oli just pühade ajal. Sel aastal on olnud 538 metsa- ja maastikutulekahju, neist 331 on olnud kulupõlengud. Viljandimaal on olnud 17 metsa- ja maastikutulekahju, neist kulupõlenguid 10.