Mulgi abivallavanema ja Mõisaküla linnapea Ervin Tambergi sõnul avastas tema alles hiljuti, et Kiikre tänav 29 asuv maja kuulub korraga kahele omavalitsusele. See tähendas, et inimene, kes tuli Mulgi vallalt krunti endale küsima, ei saa maja osta enne, kui Mulgi vald on kogu hoone endale saanud.