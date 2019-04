Tõmbame eest või aitame järele?

KAS OMAVALITSUS peaks olema piirkonna arengu eestvedaja või taganttõukaja? Vastus sõltub tõenäoliselt sellest, missugune on vastaja maailmavaade. Kas poliitikule on oluline anda piirkonna arengule hoogu ja loota, et tänu sellele saab üks linn või vald rikkamaks, või on tähtsam nõrgemaid loomulikule arengule järele aidata? Ehk siis veel lihtsamalt: kas tähtsam on anda raha spaahotelli, uue elamukvartali ja tööstusparkide arendamiseks või parandada katkisi tänavaid ja tõsta linna palgal olevate töötajate palka?