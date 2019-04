Näidendi peategelased on Marina ja Alberto, Roomas elav abielupaar. Katki on nende uksekell ja värskendamist vajab kooselu.

Just siis, kui Marina plaanib minna puhkusereisile, saabub salapärane kimp tulipunaseid roose. Algab müsteerium, millesse on lisaks abielupaarile segatud veel mitu inimest. Teadmatus tekitab uudishimu ning uudishimu avab väravad armastusele. Kuhu see kõik välja viib, on üllatuseks ka asjaosalistele endile.