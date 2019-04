Kultuuriakadeemia direktori Iñaki Sandoval selgitas, et linna ainsa riikliku kõrgkooli eelarve peaks soovitud eesmärgi saavutamiseks olema neli miljonit eurot, tänavu on see aga 3,2 miljonit. Praeguses olukorras jääb koolil raha napiks, et panustada arengusse ning hoida programme kõrgel tasemel ka edaspidi. Viimase viie aasta jooksul on elukalliduse tõusu tõttu tõttu eelarvest kadunud just arenduseks mõeldud raha.