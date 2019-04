Tartu ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan Margit Sutrop kinnitas küll, et kultuuriakadeemia tulevik pole ohus ning selle tegevus peab jätkuma, aga paraku on 3,4 miljoni euro suuruse eelarvega kool rahalistes raskustes. Eelarve pole aastatega suurenenud, küll aga on kasvanud kulud.