Möödunud nädalal sai keskkonnaameti spetsialist ja kotkauurija Gunnar Sein väljakutse Saarepeedi külla, kus esialgseil andmeil arvati olevat püünisesse jäänud üpris haruldane kanakull. Kohale jõudes selgus, et see oli siiski hiireviu. Rõngalt leitud numbrikood märgiti üles ning lind lasti taas vabadusse.

Gunnar Seina sõnul on Eestis pesitsemas umbes 400–600 paari kanakulle. Seda pole just vähe, kuid viimastel aastakümnetel on nende siinne populatsioon pidevalt vähenenud.