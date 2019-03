Vljandi vallavanema Alar Karu meelest annab spaahotelli rajamine kogu piirkonnale sedavõrd suure arengutõuke, et linnalt ja vallalt küsitav toetusraha pole sellega võrreldes sugugi suur.

Viljandi vallavanem Alar Karu ei pea võimatuks, et linna ja valla ühise veekeskuse rajamine kaoks üldse plaanidest, kui linnavolikogu peaks neljapäeval selle vastu hääletama. Selles, et vallavolikogu spaahotelli plaani kolmapäeva õhtul heaks kiidab, on vallavanem üsna veendunud.