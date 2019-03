Markovi stiili põhiliseks kujundajaks on formaat, mille jaoks ta esialgu sõbralikke šaržilaadseid portreesid joonistama hakkas. Nimelt on ta alates 2014. aasta lõpust teinud Viljandi maakonnalehele Sakala persoonilugude illustratsioone. Nüüdseks on neid lugusid ja joonistusi kokku natuke üle 200.