Muusik müüb miljonivaadet 128 000 euroga

Muusik Ruslan Trochynskyi ja tema abikaasa Terje Trochynskyi kolivad Viljandist ära ning on müüki pannud oma Männimäel ridaelamus asuva kodu. Perekond, kes on koduaknast avanevat vaadet nimetanud miljonivaateks, küsib korteri eest 128 000 eurot.

Terje Trochynskyi põhjendas kolimist eluplaanide muutumisega, kuid midagi täpsemat ta öelda ei soovinud. "Ruslan on piisavalt avaliku elu tegelane, küll see põhjus ka üles nopitakse," lausus ta ning lisas, et asi pole Viljandis. "Viljandis ei ole midagi halvasti ning meil oli siin üks ilus ja armas kodu."