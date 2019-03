Karksi-Nuias tulid peole pärimushuvilised ja rahvamuusikud

Viljandi maakonna folkloorikuraator ja Karksi-Nuia Kultuurikeskuse juhataja Kai Kannistu ütles, et ta jäi üritusega väga rahule.

«Tundsin rõõmu oma maja pärimuskandjatest ja külalistest. Väga meeldis, et sündmusest osa saama tuli päris palju asjahuvilisi, ka kaugemalt: Kõpust ja Pärnust,» lausus ta. «Eesti folkloorinõukoja teabejuht Annela Laaneots kirjutas mulle hommikul, et oli hea energiaga pidu ja imelised ülesastujad.»

Kannistu nentis, et väikest murekohta ta siiski märkas. Nimelt on tema sõnul maakonnas folklooriga tegelejaid üsna väheseks jäänud, laupäeval olid Viljandimaalt kohal ainult Karksi-Nuia ja Saarepeedi pärimusekandjad.

Kannistu märkis, et «Baltica» on osa ülemaailmsest folklooriliikumisest ja ainuke folkloorifestival, mis keskendub folkloori ajaloolistele vormidele.

«Esile on tõstetud meie rikkaliku pärimuse ehedad, stiliseerimata ja seadmata vormid ning väärtused, mida need endas kannavad. «Baltica» tunnuseks on autentne sisu, pärimuse erinevate vormide sidumine ning folkloorirühmade ja üksikesitajate üle-eestiline kaasatus,» kõneles ta.