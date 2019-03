Kaare kooli õpilastel läks Abu Dhabis edukalt

«Palju õnne sportlastele ja treenerile!» ütles Ruul. «Viljandi Kaare kool on juba aastaid olnud eriolümpia Eesti ühenduse liige. See on andnud koolile ja õpilastele suurepärase võimaluse osaleda spordivõistlustel Eestis. Kooli on toodud palju medaleid ja karikaid. Parimatest parimatele avaneb suurepärane võimalus kuuluda oma spordiala Eesti paremikku ja esindada riiki erinevatel rahvusvahelistel võistlustel.»