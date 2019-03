Leie kooli saatus ajas rahva ja vallavalitsuse kahte leeri

Nagu Sakala on kirjutanud, on Viljandi vallavalitsus teinud vallavolikogule ettepaneku, et see arutaks Leie kooli ümberkorraldamise otsust järgmisel volikogu istungil ehk 27. märtsil. Vallavalitsuse plaani kohaselt saab Leie põhikoolist, Leie lasteaiast ja Kalmetu põhikoolist üks asutus ning ühtlasi jääb Leies senise üheksa klassi asemel alles neli klassi koos lasteaiaga.