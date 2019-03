Rahvusvaheline pärimuspidu Baltica annab märku eelpeoga

Nagu teatas Eesti Folkloorinõukogu teabejuht Annel Laaneots, on algusega kell 12 Mooste folgikojas kavas Baltikumi suurima ühise pärimuspeo Baltica Põlvamaa eelpidu ja kell 18 Karksi-Nuia kultuurikeskuses Viljandimaa eelpidu ja maakonna kapellide ning rahvamuusikute päev.

«Baltica on ainuke folkloorifestival, mis keskendub folkloori ajaloolistele vormidele, tõstes esile meie rikkaliku pärimuse ehedad, stiliseerimata ja seadmata vormid ja väärtused, mida need endas kannavad,» märkis Laaneots pressiteate vahendusel. «Baltica tunnuseks on autentne sisu, pärimuse erinevate vormide – laul, tants, pillimäng, kombed ja muu – sidumine ning folkloorirühmade ja üksikesitajate üle-eestiline kaasatus.»