Üks teemaharu on siiski ka sesoonsusega seotud, sest seadus nõuab kõigi haridusvõrku puudutavate otsuste tegemist viis kuud enne nende kehtima hakkamist. Just seetõttu on Viljandi vald kiirkorras ette võtnud Leie kooli neljaklassiliseks muutmise ning liitmise Leie lasteaia ja Kalmetu põhikooliga.