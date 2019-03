Kuigi Mark Wahlberg on üle keskmise hea näitleja, on elu talle iroonilisel kombel ette söötnud koletus koguses kahtlase väärtusega lihtsakoelisi rolle. Olgu need siis minimaalse tekstiga palja ülakeha sooritused või lihtsalt tühmi olemisega rusikakangelased. Kui tema aastatetagune hiilgav ülesastumine muusikafilmis «Rock Star» kõrvale jätta, ei tulegi midagi märkimisväärset meelde. Värskelt kinodesse jõudnud «Kiirperekond» («Instant Family») võib aga vabalt saada pöördepunktiks.