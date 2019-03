Vaba mõte. Pere on raha

Minu traditsiooniline perekond vajab kaitset. Kuidagi juhtus nii, et vahetult enne valimisi jõudis minu Facebooki seinale taas päris mitu postitust, kus mind selles veendi ning tuletati meelde, et Eestis on vähemasti üks erakond, kes seisab selle eest, et Eesti seadused püsiksid ka edaspidi säärased, et minu pere oleks kaitstud. Aga missugune on minu kaitset vajav traditsiooniline perekond Eesti seaduste silmis? Vastuse peaks andma perekonnaseadus.