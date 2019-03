Linnade linnuvaatluspäeval osalemiseks on vaja moodustada kahe- kuni viieliikmeline võistkond. Arvesse lähevad kõik vaatlused, mis on tehtud vabalt valitud Eesti linnas 31. märtsil kella 5 ja 13 vahel. Kirja tuleb panna nähtud ja kuuldud linnuliigid, vaatlusalaks olev linn, osalejate nimed ning see, kas võistluse ajal liiguti jalgsi, jalgratta või mootorsõidukiga.